Luci in cielo | pioggia di segnalazioni nel nord Italia | di cosa si tratta

(Di mercoledì 25 dicembre 2019) Nella notte di Natale, uno strano fenomeno ha tenuto moltini con gli occhi ale il naso all’insù nel tentativo di capire disisse. Una fila diallineate è infatti comparsa nei cieli di tuttaa partire dal tardo pomeriggio della vigilia di Natale suscitando grande curiosità in molti: qualcuno ha gridato agli ufo, mentre i più piccoli hanno sognato sisse della scia lasciata dalla slitta di Babbo Natale già al lavoro per portare loro i regali. Dietro questa strana visione, c’è però una spiegazione scientifica.indiI social network sono stati letteralmente presi d’assalto tra le 18.30 e le 19 del 24 dicembre: numerosini, localizzati soprattutto nelhanno infatti evidenziato la presenza di una strana fila diina cui non si riusciva a dare una spiegazione. “Qui ...

