L’oroscopo di Simon & The Stars | “Due segni dovranno combattere | il 2020 è l’anno del

(Di mercoledì 25 dicembre 2019) Oroscopo: le previsioni di; Theper ilSono due ichein questoper loro molto difficile: a dirlo è l’oroscopo formulato da; The, le cui previsioni astrali sono ormai diventate un vero e proprio cult. Avvocato con la passione per l’astrologia,e Morandi, questo il suo vero nome, è diventato famoso per il suo oroscopo che propone in tv, al programma di Caterina Balivo Vieni da me, in onda tutti i giorni su Raiuno, ma anche sulla sua pagina Facebook in cui propone una diretta con le sue previsioni settimanali ogni domenica. La particolarità dell’oroscopo di; Thee motivo anche del suo successo è quella di spiegare iattraverso i film, mescolando racconti, metafore e studio delle stelle. L’astrologo ha di recente scritto un libro sull’oroscopo delnel quale ...

Leggi la notizia su tpi

ilgrilloparlan2 : RT @Libero_official: L'#Oroscopo 2020 di Simon & The Stars: attenzione, sono due i segni 'maledetti' - Libero_official : L'#Oroscopo 2020 di Simon & The Stars: attenzione, sono due i segni 'maledetti' - infoitcultura : L'oroscopo di Simon & the Stars della settimana dal 19 al 25 dicembre 2019 -