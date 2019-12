LIVE Virtus Bologna-Fortitudo Bologna 45-25 | Serie A basket in DIRETTA | cominciato il

(Di mercoledì 25 dicembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA53-32 Weems ancora dominante in penetrazione! 51-32 Canestro dalla media di Sims. 51-30 Tripla frontale di Fantinelli. 51-27 No look di Teodosic per il taglio sulla linea di fondo di Weems. 49-27 Weems preciso dalla lunetta. 47-27 Canestro in corsa sulla sirena di Fantinelli. 47-25 Weems a segno su assist di Teodosic. INIZIATO IL TERZO PERIODO. 45-25 Terminato il primo tempo dominato dalla. 45-25 Canestro da due morbido di Sims. 45-23 Risponde da posizione centrale Gaines. 42-23 Tripla di Fantinelli. 42-20 Penetrazione vincente di Gaines nel nulla della difesa della. 40-20 Appoggio al vetro di Sims, timeout Djordjevic. 40-18 Rimbalzo offensivo e canestro di Ricci, fuga indomabile della! 38-18 Ingresso devastante di Cournooh che colpisce subito da oltre l’arco! 35-18 Aradori non sbaglia dalla ...

Leggi la notizia su oasport

