LIVE Virtus Bologna-Fortitudo Bologna 22-11 | Serie A basket in DIRETTA | avvio dominante

(Di mercoledì 25 dicembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA27-11 Taglio vincente di Hunter visto da Teodosic. 25-11 Tripla di Markovic sullo scarico di Baldi Rossi. INIZIATO IL SECONDO PERIODO. 22-11 Si chiude qui il primo quarto di gioco. 22-11 Sempre 50% ai liberi per Mancinelli. 22-10 Gioco da tre punti di Hunter. 19-10 1/2 di Mancinelli dalla lunetta. 19-9 Weems con tanto spazio punisce la difesa della. 16-9 Aradori avanza e poi segna con l’aiuto del tabellone. 16-7 Teodosic dal palleggio! Timeout obbligatorio chiamato da Martino. 13-7 Arresto, tiro e canestro pulitissimo di Weems. 11-7 Leunen troppo staccato, Ricci lo punisce con la tripla. 8-7 Rimbalzo offensivo e appoggio al vetro di Fantinelli. 8-5 Semigancio mancino di Gamble. 6-5 Tre liberi a bersaglio per Robertson. 6-2 Altro assist clamoroso di Markovic dal palleggio per la rifinitura di Gamble! 4-2 Assist di ...

