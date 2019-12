LIVE Virtus Bologna-Fortitudo Bologna 0-0 | Serie A basket in DIRETTA | comincia il derby

(Di mercoledì 25 dicembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA4-2 Assist di Markovic per la schiacciata a due mani di Gamble. 2-2 Teodosic sfida Sims, lo porta vicino al canestro e lo batte. 0-2 La sblocca Sims dalla media senza ritmo. INIZIA LA PARTITA! 20:28 Le squadre stanno ultimando il riscaldamento, a breve sinella bolgia di! 20:25 La, dal canto suo, pur non avendo una rosa paragonabile a quella dei rivali, ha iniziato la stagione col piede giusto e attualmente occupa la sesta posizione in classifica grazie ad un roster ricco di giocatori di esperienza come l’ex Pietro Aradori, Henry Sims e Maarty Leunen. 20:20 Stasera i favori del pronostico sono tutti dalla parte della, guidata dal talento cristallino del serbo Milos Teodosic e dalla guida sapiente di coach Sasha Djordjevic. 20:15 Immagini dell’arrivo deisini Dopo 10 anni ilin...

