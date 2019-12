LIVE Trento-Ravenna volley | Superlega 2020 in DIRETTA Romagnoli subito avanti | 11-13

(Di mercoledì 25 dicembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15-17 Difesa di Kovacic, attacco di Ter Horst in diagonale da zona 4 15-16 Murooooooooooo Cavutoooooooooo 15-15 Muroooooooooo Candellaroooooooo 14-15 Errore al servizio13-15 L’attacco miracoloso di Cavuto dopo un’azione rocambolesca. L’ex di turno trova le mani alte del muro 13-14 Mano out in pipe di Russell 12-14 Out la battuta di12-13 Primo tempo vincente di Lisinac 11-13 La diagonale di Vernon Evans da seconda linea 11-12 Primo tempo di Lisinac 10-12 In rete l’attacco di Vettori staccatissimo da rete dopo l’errore di Cebulj in ricezione 10-11 Mano out di Vernon Evans da seconda linea 10-10 Fallo in palleggio di Saitta 9-10 Vettori vincente da seconda linea 8-10 Out il servizio Cebulj 8-9 In rete la battuta di Cavuto 7-9 Murooooooooooo Cortesiaaaaaaaaaa 7-8 Primo tempo Cortesia 7-7 Miracolo ...

