LIVE Trento-Ravenna 3-1 volley | Superlega 2020 in DIRETTA I padroni di casa scacciano la

(Di mercoledì 25 dicembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20.12: La nostranatalizia si chiude qui, buon Natale, buona serata e appuntamento a domani per le altre sfide delladi. Grazie per averci seguito 20.11.dunque si impone 3-1 e torna al quarto posto con 26 punti,resta a quota 16 e attende domani per sapere se sarà ancora in zona play-off. 20.10:vince ma non convince nella sfidalinga contro. La squadra di Lorenzetti, comunque, dimostra carattere contro unpiù falloso e meno concreto del solito 25-21 La chiude Candellaro! Primo tempo del centrale trentino che regala il successo all’Itas Trentino 24-21 Out l’attacco di Cavuto da zona 4 23-21 Errore al servizio22-21 Muroooooooooooo Cavutooooooooooo 22-20 Errore al servizio di22-19 Diagonale di Kovacevic da zona 4 21-19 Errore al servizio ...

Leggi la notizia su oasport

zazoomnews : LIVE Trento-Ravenna volley Superlega 2020 in DIRETTA. Romagnoli subito avanti: 11-13 - #Trento-Ravenna #volley… - zazoomblog : LIVE Trento-Ravenna volley Superlega 2020 in DIRETTA: iniziata la sfida di Natale - #Trento-Ravenna #volley… - zazoomnews : LIVE Trento-Ravenna volley Superlega 2020 in DIRETTA: iniziata la sfida di Natale - #Trento-Ravenna #volley… -