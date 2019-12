LIVE Philadelphia 76ers-Milwaukee Bucks 69-48 | NBA in DIRETTA | Sixers da strapazzo

(Di mercoledì 25 dicembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA21.35dacon un +21 all’intervallo lungo:in totale controllo con Simmons ed Embiid contro i, che appaiono affaticati nel Christmas Day. FINE SECONDO QUARTO 69-48 ANCORADA! All’intervallo a +21. 67-48 RICHARDSON! TRIPLA DA SBALLO! 64-48 2/2 alla lunetta di Embiid. 62-48al ferro con Hill. 62-46 Simmons ancora! +16 perenne dei padroni di casa. 60-46 George Hill va in doppia cifra: 10° punto per lui. 60-44 SIMMONS!!! ANCHE LUI IMPRENDIBILE! 58-44 -14 dei! 58-42 DA TRE EMBIID! E SONO 21! 55-42 DA TRE I! -13 per gli ospiti. 55-39 Sfonda Richardson! A canestro piazza il +16. 53-39 Timeout. 53-39 HARRIS DA TRE! +14 DEI PADRONI DI CASA! 50-39 Sotto canestro Richardson! 48-39 Timeout dei padroni di casa. 48-39 Arriva a canestro Antetokounmpo! Che partita ...

