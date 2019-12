LIVE Philadelphia 76ers-Milwaukee Bucks 48-34 | NBA in DIRETTA | equilibrio in Pennsylvania!

(Di mercoledì 25 dicembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA48-34 DA TRE! Ancora Richardson! 45-34 GIANNIS ANTETOKOUNMPO! Torna alla grande in campo. 45-32 EMBIID! +13! Grande schiacciata! 43-32 Prova a rifarsi sotto la squadra ospite. 43-30 TRIPLA DEI PADRONI DI CASA! Richardson imprendibile! 40-30 Ripartono icon Embiid. INIZIO SECONDO QUARTO 21.07 Grande spettacolo in Pennsylvania con i padroni di casa avanti 38-30 grazie ad un Embiid in stato di grazia questa sera: si prospetta un match ricco di! FINE PRIMO QUARTO 38-30 SULLA SIRENA I SIXERS! Ancora Embiid! 35-30 TRIPLACON HILL! 35-27 BURKE DA TRE! Dall’arcova a +8. 32-27 Embiid fa in doppia cifra! Sono 11 in partita. 30-27 Korver fa una tripla pazzesca dall’arco! 30-24 Embiid fa 2/2 dalla lunetta. 28-24 Richardson da dentro l’area! 26-24 Timeout dei padroni di casa. 26-24 ...

