LIVE Philadelphia 76ers-Milwaukee Bucks 26-24 | NBA in DIRETTA | equilibrio in Pennsylvania!

(Di mercoledì 25 dicembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA26-24 Timeout dei padroni di casa. 26-24 Ilyasova da dentro l’area: -2. 26-22 SIMMONS! TRIPLA! 23-22 Tripla da casa sua deidi Giannis! 23-19 +4 dei padroni di casa: Simmons sale a 4 punti nel match. 21-19 HARRIS! DUE CANESTRI IN FILA E +21 16-19 Matthews sigla il quarto punto della gara! 16-17 2/2 di Kormaz al tiro libero. 14-17 TRIPLA DI MIDDLETON! 14-14 Timeout per! 14-14 EMBIID!! TRIPLA DEI PADRONI DI CASA! 11-14 DiVincenzo schiaccia! +3! 11-12 Ancora il greco da dentro l’area! 10-11 Antetokounmpo fa 1/2 al tiro libero. 9-11 Embiid riporta avanti gli ospiti. 9-9 DiVincenzo pareggia i conti: bene da due a canestro. 7-9 Matthews accorcia per i padroni di casa da dentro l’area! 5-9 Richardson da tre! Bomba per i! 4-5 Harris accorcia per i padroni di casa. 2-5 Giannis ...

Leggi la notizia su oasport

sportli26181512 : #AltriSport #Media L’NBA torna in tv in chiaro: a Natale due gare live su Cielo: Il basket americano dell’NBA sbarc… -