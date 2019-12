Legge stabilità | Longobardi | “Su mia proposta finanziamenti per diversamente abili”

(Di mercoledì 25 dicembre 2019) Tempo di lettura: 2 minuti Il Consigliere regionale Alfonso, Vicepresidente della commissione bilancio, ha rilasciato la seguente dichiarazione: “Abbiamo approvato oggi in Consiglio regionale ladi2020. Un bilancio di rigore e sviluppo per la Campania. Ho fatto inserire il rifinanzamento di tre leggi: 600mila euro per il ‘Durante Noi/Dopo di Noi’ per i cittadiniabili, 300mila euro per lasulla Lingua italiana dei segni e 300mila euro per ‘Eccellenze campane’, un fondo questo per valorizzare le attività del settore agro-alimentare e per i prodotti tipici. Inoltre abbiamo accolto ladi Forza Italia di sostenere le antiche terme di Castellammare di Stabia con 500mila euro per tre anni e istituire il premio pasta di Gragnano con 150mila euro per tre anni. È una manovra che mette in ...

