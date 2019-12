Le Sardine come Gesù? La comunità ebraica bacchetta Dacia Maraini Il rabbino Di Segni

(Di mercoledì 25 dicembre 2019) Non si spegne la polemica che, dalla vigilia di Natale, sta coinvolgendo la scrittrice, dopo che sul Corriere della sera ha elogiato l’idealismo delle, usando un paragone con la Bibbia e la figura di. Un paragone che ha sollevato più di un dubbio da parte delladi Roma. A proposito di Vecchio testamento e religione, la scrittrice ha scritto: «Un giovane uomo che ha riformato la severa e vendicativa religione dei padri, introducendo per la prima volta nella cultura monoteista il concetto del perdono, del rispetto per le donne, il rifiuto della schiavitù e della guerra. i principi del vecchio Testamento, il suo concetto di giustiziavendetta (occhio per occhio, dente per dente), la sua profonda misoginia, l’intolleranza e la passione per la guerra». Apriti cielo, letteralmente: ilCapo di Roma, letto ...

