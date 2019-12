L’amore torna | innamorarsi di nuovo dopo aver perso il compagno o la compagna della vita

(Di mercoledì 25 dicembre 2019) Che cosa rimaneun naufragio? Il respiro nei polmoni, la terra sotto i piedi, la paura del mare. Le piccole cose portate dalla risacca che ricordano ladi prima. «Ma ladi prima non ci sarà mai più», dice Chiara. «Ce ne sarà un’altra, diversa». Il naufragio di Chiara si chiama Giulio. Quello di Alessandro, Francesca. E poi ci sono Roberta, Luca, Danilo, Antonella, Filippo. Come quegli uragani caraibici che hanno tutti un nome. La loro morte prematura ha lasciato compagne e compagni soli, bambini senza i genitori, vite da ricostruire, cose in cuire, piano piano, a credere. Tra queste, la più difficile di cui riappropriarsi, è. Perché,che l’hai perduto così, senza appello, diventa un sentimento complesso da immaginare e spiegare. Anche a se stessi. Irene ha 44 anni, hasuo marito quando ne aveva 35 e aspettava il suo secondo bambino. In questi 9 ...

Leggi la notizia su vanityfair

neslimusic : Ho imparato che il dolore non sa aspettare ma l’amore torna sempre . Buon Natale a voi ! ???? - MirkoCapaldi : RT @neslimusic: Ho imparato che il dolore non sa aspettare ma l’amore torna sempre . Buon Natale a voi ! ???? - elen_twin : RT @neslimusic: Ho imparato che il dolore non sa aspettare ma l’amore torna sempre . Buon Natale a voi ! ???? -