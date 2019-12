“La terza spunta blu” WhatsApp | la verità è un’altra | cosa sta per arrivare sui nostri

(Di mercoledì 25 dicembre 2019) Se vi aveva stancato la doppiablu, sappiate che a breve ne arriverà. Eh sì, perché nel 2020 arriverà lablu suche aiuterà gli utenti a capire chi ha fatto uno screenshot della conversazione. Nelle ultime ore sta girando sul web e nelle chat dell’applicazione di messaggistica questa notizia. La notizia riprende alcune app (come FaceTime) che in caso di screenshot inviano una notifica. Ma riguardopurtroppo non c’è niente di vero. Infatti si tratta dell’ennesima bufala che di tanto in tanto viene riproposta sulle piattaforme social e all’interno di. Andando a cercare la fonte abbiamo scoperto infatti che la stessa identica notizia era stata già pubblicata lo scorso anno, con le stesse identiche parole e funzionalità. In questi giorni i classici burloni da tastiera hanno semplicemente sostituito il 2019 con il 2020 e pubblicato la ...

