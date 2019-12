La Romania trent’anni dopo Ceaucescu

(Di mercoledì 25 dicembre 2019) Quando nella seconda metà del 1989 lo sgretolamento dei regimi comunisti dell’Europa orientale accelerò, trasformando la transizione in una vera e propria marea che travolse l’esperimento quarantennale del “socialismo reale”, in larga parte dei Paesi questo fu frutto di un processo, tutto sommato, pacifico. Escludendo per le diversità politiche del Paese il caso della Polonia, negli altri Stati filo-sovietici (Ungheria, Cecoslovacchia, Bulgaria) e nella stessa Germania Est simbolo del 1989 con la caduta del Muro di Berlino i regimi si sciolsero come neve al sole nel momento in cui venne meno l’ombrello sovietico e fu chiara l’irrimediabilità della crisi. Un solo esempio sfuggì a queste dinamiche: lagovernata col pugno di ferro dalla dittatura di Nicolaedal 1967, in cui la transizione fu violenta e caratterizzata da una rivolta ...

