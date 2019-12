La Repubblica delle Donne | Anticipazioni e ospiti di venerdì 27 dicembre

(Di mercoledì 25 dicembre 2019)27 nuovo appuntamento con Piero Chiambretti, che conduce in prima serata su Retequattro “La” Torna questa settimana l’appuntamento con La, in prima serata, su Retequattro, lo show dedicato allecondotto da Piero Chiambretti. Saranno tante le sorprese per lo show che sarà trasmesso senza interruzioni sino ad … L'articolo Ladi27proviene da www.meteoweek.com.

Leggi la notizia su meteoweek

repubblica : Palermo, alla messa di Natale in cattedrale il piccolo Gesù è di colore [aggiornamento delle 11:42] - repubblica : Napoli, è morto Gennaro Di Paola: partigiano delle Quattro Giornate - repubblica : Usa, rapina banca poi lancia i soldi ai passanti: 'Buon Natale a tutti!'. Arrestato [aggiornamento delle 12:12] -