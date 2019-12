La lettera di Grillo a «un bambino non ancora nato» | la sveglia dopo 6 anni dell’Elevato

(Di mercoledì 25 dicembre 2019) Beppeha rispolverato una testo di seinel giorno di Natale, un testo che l’Elevato fondatore del M5s già il 24 dicembre 2013 definiva una«eterna», di sicuroattuale con tutte le tribolazioni che il Movimento viveoggi. «So per certo che mi leggerai e che forse, per pura curiosità, cercherai di capire chi era, cos’è stato il MoVimento 5 stelle, i suoi ragazzi, i parlamentari eletti per la prima volta dai cittadini, Casaleggio, la democrazia diretta, i nuovi populisti». Come nel messaggio cruciale cheaveva lanciato ai giovani democratici, nel pieno della crisi di governo dello scorso agosto, cinquefa parlava dei cambiamenti epocali ai quali il M5s si sarebbe dovuto preparare. Un elenco che l’Elevato avrebbe potuto tranquillamente scrivere oggi, con qualche buon proposito che nel corso del tempo gli attivisti rimproverano di ...

Leggi la notizia su open.online

il_Ghisa : Lettera di Natale a un bambino non ancora nato - soleterramare : RT @AndreaCoiaM5S: Lettera di Natale a un bambino non ancora nato | Il Blog di Beppe Grillo - AndreaCoiaM5S : Lettera di Natale a un bambino non ancora nato | Il Blog di Beppe Grillo -