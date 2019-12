La leggenda di Natale raccontata da Papa Bergoglio

(Di mercoledì 25 dicembre 2019) Un amore così forte da vincere la paura, grazie al quale anche ciò che nella Chiesa non va troverà il suo riscatto e potrà essere momento di rinascita.Francesco celebra la messa della notte disottolineando ad ogni parola, ad ogni gesto, con ogni inflessione della voce la grandezza di un messaggio cristiano per cui tutto è bellezza, tutto è tenerezza. E l'uomo, e gli uomini che sono smarriti e inadeguati, sono agli occhi di Dio oggetto di amore senza fine. E allora "quello che nella vita va storto, quello che nella Chiesa non funziona, quello che nel mondo non va non sarà più una giustificazione". "Dio arriva gratis" La notte di, spiega il pontefice citando San Paolo, "è apparsa la grazia di Dio che porta salvezza a tutti gli uomini". Una cosa "completamente gratuita. Mentre qui in terra tutto pare rispondere alla logica ...

