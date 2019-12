“La Francia odia il lavoro” Ritratto di un paese bloccato secondo Pascal Bruckner

(Di mercoledì 25 dicembre 2019) Per l’autore del libro “Une breve éternité”, laè “il malato d’Europa”. Unche ha paura, dove i giovani sono già vecchi e si fa la rivoluzione per restare immobili. Le Point: Diversi quotidiani tedeschi si sono detti sorpresi dal fatto che ci siano state manifestazioni oceaniche cont

Leggi la notizia su ilfoglio

MCriscitiello : Diriti Tv: Sportitalia si aggiudica la Coppa di Francia con il PSG di Icardi e Neymar ?@tvdellosport? ?… - Corriere : Notre-Dame senza messa di Natale per la prima volta in due secoli - virginiaraggi : Profondo dolore per la tragica morte di due ragazze, investite questa notte in Corso Francia. Roma si stringe alle… -