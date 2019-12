La Francia blocca l’esportazione dell’opera di Cimabue “Cristo deriso” “È un tesoro

(Di mercoledì 25 dicembre 2019) Lal’esportazione dell’opera di“Cristo deriso” Il “Cristo deriso”, opera del pittore italiano, non tornerà in Italia né tantomeno andrà a chi lo aveva acquistato tramite un’asta: la, infatti, ha deciso dirne l’esportazione classificandolo come “nazionale”. Il dipinto ha una storia molto particolare. Per anni, infatti, il quadro è rimasto appeso sopra i fornelli della cucina di un’anziana signora di Compiegne, a nord di Parigi. Ritrovato un, una donna lo aveva in cucina a sua insaputa La donna pensava si trattasse di una semplice icona, ma si è dovuta ricredere quando nel settembre del 2019 il responsabile di una casa d’aste, che si era recato nell’appartamento della signora per valutarne il mobilio, lo ha notato. Successivamente, il quadro è stato ...

Leggi la notizia su tpi

RaiNews : Il 'Cristo deriso' è tesoro nazionale. La Francia blocca l'esportazione del dipinto di Cimabue - MediasetTgcom24 : La Francia blocca l'esportazione del 'Cristo deriso' di Cimabue #Cimabue - Agenzia_Ansa : La Francia blocca l'esportazione di un'opera di Cimabue trovata in una cucina e venduta all'asta per 24 milioni: è… -