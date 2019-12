La fortuna bacia anche a Natale | vinti 100mila euro a Durazzano

(Di mercoledì 25 dicembre 2019) Tempo di lettura: 1 minuto(Bn) – Che labacidurante le feste è adesso evidente. Infatti, proprio nel pomeriggio di ieri, giorno della Vigilia di, un audace giocatore ha vinto ben, paese di circa 2000 abitanti situato in provincia di Benevento. L’ignoto vincitore ha sfidato la sorte presso il ‘Bar Sportivo‘ giocando una schedina a due pannelli per il concorso del SuperEnalotto “100×100” che ha assegnato 100 premi da 100.000. Il funzionamento era semplice: tutte le giocate effettuate per tale concorso avevano un codice alfanumerico con cui partecipare all’estrazione dei premi in palio, se si era in possesso di uno dei 100 codici vincenti si aveva diritto a ricevere il premio da. Per ilto durazzanese, quello del 2019 sarà unche sicuramente ...

