La dea Fortuna | un parroco in Umbria contro il film di Ozpetek

La dea Fortuna è la scoperta di se stessi : le interviste al cast : Abbiamo incontrato Stefano Accorsi, Edoardo Leo e Jasmine Trinca per scoprire i segreti de La Dea Fortuna, di Ozpetek. Guarda il video con le interviste

Box Office Italia weekend 20 dicembre 2019 : Pinocchio in vantaggio - Il Primo Natale raggiunge 6 milioni - ottimo esordio per la dea Fortuna : Pinocchio in vantaggio negli incassi settimanali, Ficarra e Picone verso la vittoria del film Italiano di Natale 2019 Discutevamo qui sulla sfida a 3 per eleggere il film Italiano di Natale 2019. Pinocchio, Il Primo Natale o la Dea Fortuna? Sicuramente siamo di fronte a 3 ottimi incassi. L’Immortale, uscito a inizio mese, è stato un film rivelazione per il cinema Italiano. Il pubblico dà ragione a Marco D’Amore con un riscontro di € ...

Ferzan Özpetek su La dea Fortuna : "I bambini ci insegnano a non avere paura dei sentimenti" : Intervista video a Ferzan Özpetek che, ne La dea Fortuna torna a parlare dei temi a lui più cari: l'amore, la gioia della condivisione e la difficoltà di fare pace con i propri sentimenti. Dopo aver sperimentato con suggestioni esoteriche per parlare della morte in Napoli Velata, Ferzan Özpetek torna alla vita e al cinema che gli è più familiare grazie a La dea Fortuna, in sala dal 19 dicembre, in cui parla di amore, gioia della condivisione e ...

Film italiani di Natale del 2019 : Sfida a 3 con “Pinocchio” “Il Primo Natale” e “La dea Fortuna” : Film italiani di Natale usciti nel 2019: Pinocchio, la Dea Fortuna e Il Primo Natale in assenza dei cinepanettoni In assenza del classico cinepanettone, forse una fortuna, forse meno risate scontate chi lo sa, quest’anno il programma del cinema italiano offre soluzioni differenti e molto distanti rispetto agli anni scorsi. Nel menù dei Film italiani di Natale del 2019 la lotta è a 3 con “La Dea Fortuna” di Ferzan Ozpetek, ...

La dea Fortuna foto del film in anteprima : La Dea Fortuna foto esclusive del nuovo film di Ferzan OzpetekIn anteprima nuove foto esclusive del tredicesimo film di Ferzan Ozpetek uscito ieri nelle sale italiane. La Dea Fortuna ha incassato all’esordio € 162.000 con la presenza di 25.700 spettatori paganti. È attualmente è al quarto posto del Box Office Italiano, in attesa ovviamente del boom del weekend pre natalizio. Nelle foto esclusive di Spettacolo Italiano tratte direttamente ...

La dea Fortuna : il video della canzone Luna Diamante - di Mina Fossati : Il video della canzone Luna Diamante di Mina e Ivano Fossati, che fa parte della colonna sonora de La Dea Fortuna, il film di Ferzan Ozpetek Ferzan Ozpetek dirige il video di 'Luna Diamante' l'inedito tratto dall'album Mina Fossati. La canzone fa parte della colonna sonora del film La Dea Fortuna attualmente in sala e diretto dallo stesso regista di origini turche. Per gli amanti della musica italiana d'autore Mina Fossati era uno degli album ...

La dea Fortuna di Ozpetek sembra dire che i padri - quelli buoni - ci vogliono : Ha fatto un bel film Ferzan Özpetek il regista italiano di origini turche. Il suo la Dea Fortuna, da un soggetto condiviso con Gianni Romoli e con l’aiuto nella sceneggiatura di Silvia Ranfagni, anticipa temi presenti nella società italiana e che i politici non sanno esistere. Arturo (Stefano Accorsi) è un traduttore e sta con Alessandro (Edoardo Leo) che di mestiere fa l’idraulico. Vivono a Roma in una sorta di famiglia allargata di quartiere ...

Film italiani di Natale del 2019 : Sfida a 3 con “Pinocchio” “Il Primo Natale” e “La dea Fortuna” : Film italiani di Natale usciti nel 2019: Pinocchio, la Dea Fortuna e Il Primo Natale in assenza dei cinepanettoni In assenza del classico cinepanettone, forse una fortuna, forse meno risate scontate chi lo sa, quest’anno il programma del cinema italiano offre soluzioni differenti e molto distanti rispetto agli anni scorsi. Nel menù dei Film italiani di Natale del 2019 la lotta è a 3 con “La Dea Fortuna” di Ferzan Ozpetek, ...

La dea Fortuna foto del film in anteprima : La Dea Fortuna foto esclusive del nuovo film di Ferzan OzpetekIn anteprima nuove foto esclusive del tredicesimo film di Ferzan Ozpetek uscito ieri nelle sale italiane. La Dea Fortuna ha incassato all’esordio € 162.000 con la presenza di 25.700 spettatori paganti. È attualmente è al quarto posto del Box Office Italiano, in attesa ovviamente del boom del weekend pre natalizio. Nelle foto esclusive di Spettacolo Italiano tratte direttamente ...

La dea Fortuna foto in anteprima dal film : La Dea Fortuna foto esclusive del nuovo film di Ferzan OzpetekIn anteprima nuove foto esclusive del tredicesimo film di Ferzan Ozpetek uscito ieri nelle sale italiane. La Dea Fortuna ha incassato all’esordio € 162.000 con la presenza di 25.700 spettatori paganti. È attualmente è al quarto posto del Box Office Italiano, in attesa ovviamente del boom del weekend pre natalizio. Nelle foto esclusive di Spettacolo Italiano tratte direttamente ...

La dea Fortuna di Özpetek - un melodramma sui sentimenti e sul tempo che passa : La Dea Fortuna comincia con un lungo piano sequenza, che parte da un dettaglio di teschi disegnati su una parete e, attraverso una lunga teoria di stanze d’una casa nobiliare, si arresta davanti a una porta chiusa, dietro cui qualcuno sta gridando. Per Ferzan Özpetek parrebbe quasi un ritorno ai misteri, i fantasmi, i barocchismi dell’ambizioso, sovraccarico Napoli Velata. In realtà dopo il prologo il film muove in tutt’altra direzione. E ...

La dea Fortuna - parla Ferzan Ozpetek : “È un lavoro che somiglia a me” – VIDEO : La dea Fortuna disponibile da oggi 19 dicembre nelle sale, il regista Ferzan Ozpetek spiega come ha avuto l’idea del film Il nuovo film di Ferzan Ozpetek con Edoardo Leo, Stefano Accorsi e Jasmine Trinca, ‘La dea Fortuna’, è è uscito oggi 19 dicembre 2019. Tgcom24 ha pubblicato una clip del film in anteprima. Nel film vengono trattati […] L'articolo La dea Fortuna, parla Ferzan Ozpetek: “È un lavoro che somiglia a ...

Ferzan Ozpetek : arriva nelle sale La dea Fortuna – VIDEO : Il nuovo film del regista Ferzan Ozpetek esce oggi 19 dicembre 2019: arriva nelle sale La Dea Fortuna con Stefano Accorsi e Jasmine Trinca. Il regista Ferzan Özpetek nato ad Istanbul nel 1959, nel quartiere di Fener, ma poi trasferitosi a Roma per fare l’università, torna nelle sale. Esce infatti oggi 19 dicembre 2019 il […] L'articolo Ferzan Ozpetek: arriva nelle sale La Dea Fortuna – VIDEO è apparso prima sul sito ...

«La dea Fortuna» al cinema - ecco cosa aspettarsi dal nuovo film di Ferzan Özpetek : La Dea Fortuna (titolo del nuovo film di Ferzan Özpetek, in sala dal 19 dicembre) è Annamaria (Jasmine Trinca) che irrompe nella vita di Arturo (Stefano Accorsi) e Alessandro (Edoardo Leo), una coppia di lungo corso che sta attraversando un periodo di crisi. Sarà lei a rivitalizzare la coppia lasciando i suoi figli in custodia agli amici per causa di forza maggiore. Da questo momento la loro vita riprende quota. «Ho ...