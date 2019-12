La cartolina di Natale di William con i suoi bambini | George | Louis e Charlotte sono

Bernie Ecclestone ‘punge’ la Formula 1 : ecco la sua cartolina di Natale : La cartolina di Natale di Bernie Ecclestone. L’ex patron della Formula 1 punge la Liberty Media e l’attuale direzione di gara. ROMA – E’ arrivato il 24 dicembre e in questo giorno non può mancare la cartolina di Natale di Bernie Ecclestone. L’ex proprietario della Formula 1 ha deciso di mettere nel suo mirino la Liberty Media e l’attuale direzione di gara dopo le polemiche del 2019. Una immagine ...

Harry e Meghan fanno la propria cartolina di Natale : Archie è il protagonista assoluto : La prima cartolina di Natale della famiglia dei Sussex è adorabile: il piccolo Archie è l’assoluto protagonista con i duchi che si divertono a guardarlo. In questo 2019 di rottura con le rigide tradizioni della famiglia Windsor, Harry e Meghan hanno deciso di non passare le festività natalizie con i parenti reali. La decisione era […] L'articolo Harry e Meghan fanno la propria cartolina di Natale: Archie è il protagonista assoluto ...

Harry e Meghan - la cartolina con gli auguri di Natale con il piccolo Archie in primo piano fa discutere : “Buon Natale e Felice Anno Nuovo dalla nostra famiglia alla vostra“. È questo il messaggio di auguri che il principe Harry e la moglie Meghan Markle hanno inviato a familiari, amici e colleghi con una foto, in bianco e nero, in cui campeggia “baby Archie“, il figlio primogenito della coppia di sette mesi che gattona verso l’obiettivo, con i genitori sorridenti sullo sfondo ai lati di un albero di Natale. A far ...

La cartolina di Natale del Principe Carlo che spazza via il rumor del divorzio da Camilla - : Carlo Lanna Prima di William e di Harry, è il Principe Carlo che augura il buon Natale al popolo inglese e la cartolina trapelata in rete mette a tacere il rumor su un divorzio da Camilla Dalle ultime indiscrezioni che sono trapelate in rete, il Principe Carlo avrebbe battuto sul tempo i figli William ed Harry per le pubblicazioni delle attesissime cartoline di Natale. Come si apprende dalla foto pubblicata sul profilo Twitter del ...

Londra - un messaggio nascosto in una cartolina di Natale : “Siamo prigionieri in Cina - aiuto” : Londra, messaggio in cartolina di Natale: “Siamo prigionieri in Cina, aiuto” Aveva comprato una cartolina di Natale in un supermercato di Londra, ma all’interno – oltre al consueto bigliettino di auguri per le feste – ha trovato anche uno strano messaggio che arrivava dalla Cina, con all’interno una allarmante richiesta di aiuto. È quello che è successo a Florence Widdicombe, una bambina di 6 anni di Tooting, ...

I gemellini Jacques e Gabriella di Monaco - protagonisti della cartolina di Natale 2019 : I 5 anni di Jacques e Gabriella di MonacoI 5 anni di Jacques e Gabriella di MonacoI 5 anni di Jacques e Gabriella di MonacoI 5 anni di Jacques e Gabriella di MonacoI 5 anni di Jacques e Gabriella di MonacoI 5 anni di Jacques e Gabriella di MonacoI 5 anni di Jacques e Gabriella di MonacoI 5 anni di Jacques e Gabriella di MonacoI 5 anni di Jacques e Gabriella di MonacoI 5 anni di Jacques e Gabriella di MonacoI 5 anni di Jacques e Gabriella di ...

Cina - SOS lanciato da una cartolina di Natale : “Siamo prigionieri - ci costringono a lavorare” : Il colosso britannico dei supermercati, Tesco, ha annunciato di aver smesso di produrre cartoline di Natale in una fabbrica in Cina, dopo che una bambina londinese di 6 anni ha scoperto un messaggio di un prigioniero che lavorava lì: "Siamo dei prigionieri stranieri nella prigione di Qingpu, a Shanghai, in Cina. Siamo costretti a lavorare contro la nostra volontà. Per favore, aiutateci e avvertite un'organizzazione per i diritti umani".Continua ...

