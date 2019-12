La benedizione del Papa | «Migranti vittime d' ingiustizia | trovano muri di indifferenza»

(Di mercoledì 25 dicembre 2019) Nel tradizionale messaggio, Francesco ha invocato la fine dei conflitti: iniziando dal Medioriente, ha citato Siria, Libano, Terra Santa, Iraq, Yemen, Venezuela, Ucraina, Congo, Burkina Faso, Mali, Niger e Nigeria

