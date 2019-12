La Bella e la Bestia per il Natale di Rai 1 in prima visione

(Di mercoledì 25 dicembre 2019) Si accende della magia diRai 1 per laserata con un film Disney inil 25 dicembre 2019. E se non lo avete visto al cinema, vi consigliamo davvero di non perdere questa sera Lae lanella versione tv movie con la bravissima Emma Watson nei panni di. Il grande classico Disney rivive in questo film d’animazione davvero magico. Il film è uguale in tutto e per tutto al cartone, tra i classici della Disney più amati. Non si cambia di una virgola ma gli attori protagonisti di questa pellicola sono davvero straordinari. Un cast davvero eccellente per Lae lascelto dalla Disney: Emma Watson, Dan Stevens, Kevin Kline, Luke Evans, Emma Thompson, Stanley Tucci, lan McKellen, Ewan McGregor. Proprio per quest’ultimo non possiamo che fare una menzione speciale. McGregor infatti è davvero strepitoso nella sua interpretazione ...

Leggi la notizia su ultimenotizieflash

FicarraePicone : La bella e “la Bestia”. - Teleblogmag : Il cinema natalizio, la musica e il teatro. #guidatv - marcoreggio : “La bella e la bestia” su Rai1 -