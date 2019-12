Koulibaly – Quattro club di Premier sul senegalese

(Di mercoledì 25 dicembre 2019) Il centrale difensivo Kalidouè l’oggetto del desiderio del Manchester United già da qualche anno. Ad aggiungersi alla lista dei pretendenti perci sono altri 3diLeague che potrebbero scatenare una vera e propria asta per il miglior difensore della Serie A della passata stagione. Stando a quanto riportato dal Daily Star anche Chelsea, Arsenal e Tottenham starebbero pensando di presentare un’offerta ufficiale per ilgià nella prossima finestra di mercato a gennaio. PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI Pedullà – Pronta la prima cessione per gennaio in casa Napoli Paredes-Napoli – Si inserisce la Juve che scarica Emre Can Mercato Napoli – Il reale obiettivo potrebbe giocare in Serie A Sarri attaccato dai suoi ex calciatori Maurizio Sarri: “Napoli rimasto mio ostaggio? Quel gruppo è stato eccezionale” La ...

Leggi la notizia su forzazzurri

napolista : CorSport: contro l’#Inter torneranno #Luperto e #Manolas. Ancora in dubbio Koulibaly e Maksimovic Lunedì lo staff… - paxer89 : RT @braccandrea: I casi Allan, Koulibaly, Nkoulou, Chiesa ci insegnano che, se un giocatore vuole andare via, va ceduto immediatamente al m… - Raf_DiBi : RT @braccandrea: I casi Allan, Koulibaly, Nkoulou, Chiesa ci insegnano che, se un giocatore vuole andare via, va ceduto immediatamente al m… -