Jasmine Carrisi | sul set nel Chianti fiorentino diretto da Lorenzo Raveggi Foto

(Di mercoledì 25 dicembre 2019) Comunicato stampa, Stati Uniti La nostra redazione riceve in data odierna il comunicato stampa emesso da, con preghiera di pubblicazione. Notizia già clamorosa che, figlia dei più celeberrimi Al Banoe Loredana Lecciso, fosse in un set neldaper le riprese de “La Dama e l’Ermellino” ad interpretare la splendida figura di Isabella d’Aragona e apparire in vari rotocalchi della cronaca. Natale di quest’anno sta portando varie sorprese tanto che il regista annuncia il suo rapporto con una grossa distribuzione mondiale statunitense che opera in strettissima collaborazione con Netflix e per tale resoconto l’istrionico regista/attore rivela che non solo rivedremo presto la giovanissima leccese nei nostri territori ma che di conseguenza su istruzioni di questi colossi del cinema ...

