Incidente la notte di Natale | morto il campione di nuoto Dario d’Alessandro

Versilia - Incidente nella notte : morto 16enne : incidente mortale nella notte di Natale a Capezzano Pianore, frazione di Camaiore in Versilia, in provincia di Lucca. A perdere la vita è stata la giovane promessa del nuoto Dario D'Alessandro, campione italiano under 18 di nuoto pinnato.Il giovanissimo, riuscito a conquistare cinque titoli italiani under 18 ai campionati assoluti, stava viaggiando a bordo del suo scooter quando, in una dinamica ancora da chiarire, si è scontrato con ...

Drammatico Incidente stradale nella notte di Natale - morto un ragazzo di 16 anni. Era un campione di nuoto : Dario D’Alessandro, 16 anni, è rimasto vittima di un incidente stradale avvenuto stanotte sulle strade della Versilia. Il giovane era un campione del nuoto juniores italiano Un Drammatico incidente stradale consumatosi alle ore 02:30 di questa notte di Natale, sulle strade della Versilia (Toscana), ha portato via la vita di Dario D’Alessandro. Il giovane, un […] L'articolo Drammatico incidente stradale nella notte di Natale, morto un ...

Incidente in scooter - 16enne morto nella notte a Camaiore : tornava dalla festa di Natale : Tragico Incidente questa notte in Versilia. La vittima è un 16enne del posto, Dario D'Alessandro, campione italiano under 18 di nuoto pinnato. Intorno alle 2.30, a Capezzano Pianore,...

Morto Dario d’Alessandro - il campione di nuoto coinvolto in un Incidente la notte di Natale : Tragedia di Natale a Capezzano Pianore. Il campione italiano di nuoto pinnato ha anche vestito i colori della nazionale azzurra ai mondiali juniores a Sharm el Sheik. Il giovane atleta è Morto dopo essersi schiantato con il suo scooter contro un muro: aveva da poco festeggiato con i suoi amici.Continua a leggere

Gaia e Camilla investite a Corso Francia - testimone racconta notte Incidente : “Si poteva evitare” : Alessio Ottaviani è il proprietario del locale T-Bone e ha raccontato a Fanpage.it la drammatica notte in cui Gaia e Camilla hanno perso la vita dopo essere state investite dalla macchina guidata da Pietro Genovese. La sua testimonianza è utile per provare a capire quale sia il punto in cui le ragazze hanno attraversato la notte del 22 dicembre.Continua a leggere

Savona - Incidente a Cairo Montenotte : travolta da un’auto - muore la ciclista Monica Cora : La vittima del drammatico incidente stradale è Monica Cora, una 40enne ligure con un passato da ciclista sportiva per varie formazioni locali. Come faceva spesso, questa mattina era uscita per allenarsi sulle strade della zona ma un tragico destino ha voluto che la sua vita si interrompesse improvvisamente proprio su una sella. È lutto a Cairo Montenotte, in provincia di Savona, dove nelle scorse ore una ciclista ha perso la vita in un ...

Roma : Incidente nella notte - morte due sedicenni : incidente mortale nella notte a Roma: due ragazze di 16 anni hanno perso la vita dopo essere state travolte da un’auto in Corso Francia, all’altezza di via Flaminia. Alla guida della vettura Renault Koleos c’era un ragazzo di 20 anni, Pietro Genovese, figlio del celebre regista Paolo. L’incidente è avvenuto intorno alla mezzanotte e mezzo e sul posto sono intervenuti gli uomini del II Gruppo Parioli della Polizia Locale di Roma Capitale. ...

Ponte Milvio - tragico Incidente stradale : morte nella notte due ragazze di 16 anni. Indagato il responsabile : Gaia e Camilla sono le due ragazze di 16 anni che stanotte hanno perso la vita a Roma, nel quartiere di Ponte Milvio. Un giovane le ha investite mentre attraversavano la strada: lui è ora Indagato Investite e uccise da un’automobile mentre cercavano di attraversare la strada. Sono morte così Gaia e Camilla, due ragazzine […] L'articolo Ponte Milvio, tragico incidente stradale: morte nella notte due ragazze di 16 anni. Indagato il ...

Due 16enni sono morte a Roma. Investite da un’auto nella notte vicino Ponte Milvio. A causare l’Incidente un 20enne : Due ragazze di 16 anni sono morte, la scorsa notte, dopo essere state Investite da un’auto in Corso Francia, nella zona di Ponte Milvio, a Roma. La vettura era guidata da un 20enne. Sulla dinamica dell’incidente indaga ora la polizia di Roma Capitale. Al momento dell’incidente le due giovani stavano attraversando la strada che era bagnata dalla pioggia, scesa copiosa sulla città già da ieri sera. I sanitari del 118, una volta ...

Roma - Incidente a Ponte Milvio : due ragazze di 16 anni investite e uccise nella notte : Roma, due ragazze di 16 anni investite e uccise nella notte a Ponte Milvio Due ragazze di 16 anni, le cui generalità non sono ancora state rese note, sono state investite e uccise da un’auto, a Roma, nella notte tra sabato 21 e domenica 22 dicembre 2019: l’incidente è avvenuto nei pressi di Ponte Milvio, zona molto frequentata e piena di locali. Da quello che è emerso dalle prime indagini, condotte dalla polizia locale di Roma ...

Roma - Incidente a Ponte Milvio : due ragazze investite e uccise nella notte : Roma, due ragazze investite e uccise nella notte a Ponte Milvio Due ragazze, le cui generalità non sono ancora state rese note, sono state investite e uccise da un’auto, a Roma, nella notte tra sabato 21 e domenica 22 dicembre 2019: l’incidente è avvenuto nei pressi di Ponte Milvio, zona molto frequentata e piena di locali. Da quello che è emerso dalle prime indagini, condotte dalla polizia locale di Roma Capitale, le due giovani ...

Roma - Incidente a Ponte Milvio : due ragazze investite e uccise nella notte : Tragedia poco dopo mezzanotte a Roma nei pressi di Ponte Milvio, cuore della movida capitolina e luogo abituale di ritrovo del sabato sera. Due ragazze, probabilmente minorenni, sono morte dopo...

Savona - Incidente a Cairo Montenotte : travolta da un’auto - muore la ciclista Monica Cora : La vittima del drammatico incidente stradale è Monica Cora, una 40enne ligure con un passato da ciclista sportiva per varie formazioni locali. Come faceva spesso, questa mattina era uscita per allenarsi sulle strade della zona ma un tragico destino ha voluto che la sua vita si interrompesse improvvisamente proprio su una sella.Continua a leggere

Incidente nella notte a Montichiari : 28enne in gravissime condizioni : Poco dopo mezzanotte di ieri, martedì 17 dicembre 2019, un gravissimo Incidente si è verificato nei pressi di Montichiari. Un’auto ne ha tamponata un’altra con violenza mentre entrambe viaggiavano sulla Sp236 in direzione sud. Incidente a Montichiari Le ragioni dello schianto sono ancora da accertare e al vaglio delle forze dell’ordine. L’unica cosa certa è che il violentissimo impatto ha causato la ferita di entrambi i ...