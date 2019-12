Incidente in Versilia | morto il campione italiano Under 18 di nuoto pinnato

(Di mercoledì 25 dicembre 2019)mortale innella notte di Natale. Un18 èdopo lo scontro con una macchina. CAPEZZANO PIANORE (LUCCA) –mortale innella notte di Natale. Un ragazzo di 16 anni ha perso la vita a Capezzano Pianore, in provincia di Lucca. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, il18 diera a bordo del suo scooter quando ha urtato una macchina che lo precedeva prima di finire contro un muretto. Immediata la chiamata ai soccorsi ma non c’era più niente da fare. Una tragedia che ha scosso l’intera provincia Lucchese visto che il giovane era molto conosciuto in tutta la zona per le sue imprese in acqua. Aperta un’inchiesta Sulla morte del giovane è stata aperta un’inchiesta da parte della Procura per accertare meglio quanto successo. Nelle prossime ore ...

