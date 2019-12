In Georgia | il principale paese produttore di alberi di Natale | un abete costa tantissimo

(Di mercoledì 25 dicembre 2019) (foto: Patrick Pleul/Getty Images) L’albero dipiù apprezzato e diffuso in Europa è l’del Caucaso che rappresenta, come riporta la Bbc, il 60 per cento del totale del mercato della flora natalizia. Verrebbe da pensare che in– dove ci sono vaste foreste di questi abeti – si possa comprare a buon mercato, ma niente di tutto ciò. Anzi, lì questino quattro volte tanto il loro prezzo di vendita in altri paesi – come, ad esempio, il Regno Unito. Un vero e proprio paradosso dell’albero di, che è presto spiegato: se un tempo i costi di non erano elevati, era soprattutto perché molte foreste venivano prese di mira dai taglialegna che commerciavano illegalmente gli abeti (soprattutto nel periodo di, quando la domanda cresceva). La rapida deforestazione che ne conseguiva ha portato all’emissione di nuove norme all’istituzione di multe elevate che ...

Leggi la notizia su wired