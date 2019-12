Il Sultano alla nuova conquista del Mediterraneo | Erdogan a sorpresa a Tunisi per

(Di mercoledì 25 dicembre 2019) Il presidente turco Recep Tayyipè arrivato questa mattina a. Una visita aper puntellare i confini strategici con la Libia e tutelare il suo alleato Fayez al Sarraj. Con il suo omologono, Kais Saied, il leader dell’Akp ha trattato per dei passi in avanti per un cessate il fuoco nel paese nord africano, dove da due settimane le truppe guidate dal generale Haftar hanno ripreso l’offensiva verso Tripoli. Presente anche il ministro degli Esteri di Ankara, Mevlut Cavusoglu, della Difesa, Hulusi Akar, il capo dell’intelligence, Hakan Fidan, e il direttore delle Comunicazioni della presidenza turca, Fahrettin Altun. Una nutrita delegazione che svela sempre di più le ambizioni della Turchia nel, mentresta rafforzando non solo i legami con il governo di accordo nazionale di Tripoli, ma anche la sua forza militare. Due ...

Leggi la notizia su open.online

