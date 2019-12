Il sindaco Brugnaro manda gli auguri ai veneziani | “È un periodo duro”

(Di mercoledì 25 dicembre 2019) “Buon Natale di cuore a tutti voi, alle vostre famiglie, a tutti coloro che con senso del dovere hanno dato il loro contributo per affrontare le emergenze dimostrando che Venezia è unita e compatta. Siamo una comunità resiliente”. È questa la didascalia con cui ilha condiviso un video sui suoi social per augurare alla città di Venezia un sereno Natale. Con le sue parole, inoltre, ha voluto ringraziare l’intera comunità per l’intervento immediato dopo i giorni di maltempo e di acqua alta. Glidel“Questo è un Natale speciale. È stato unmolto duro. Lo abbiamo alleggerito con il sorriso, col volerci bene e con il premiare le persone che hanno lavorato, agito e sono state sempre presenti”. Comincia così il messaggio dideldi Venezia, Luigi, il quale con un video pubblicato sul ...

