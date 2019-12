Il Segreto degli Oceani a Natale la nuova produzione di National Geographic Channel

(Di mercoledì 25 dicembre 2019) Ilporta a, 25 dicembre, alle 20:55 il pubblico dinelle profonditàcon unaoriginale italiana. Sono alcune dei più antichi esseri viventi del nostro pianeta, creature microscopiche che hanno dato vita a enormi “città” visibili dallo spazio. Le barriere coralline rappresentano il polmone invisibile che vive sotto la superficie dei mari e sono oggi sull’orlo dell’estinzione. La loro scomparsa costituirebbe un danno irreparabile per il pianeta e per tutti gli esseri viventi. Un respiro su due viene infatti proprio dai mari. Il, in onda su(Sky, 403) il 25 dicembre alle 20:55, racconta di un viaggio attraverso tre continenti e un arco temporale di milioni di anni tra passato, presente e futuro per comprendere meglio quale sia l’importanza delle barriere coralline e ...

