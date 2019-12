Il Samsung Galaxy S11 cede il passo al Galaxy S20 già certificato | ma solo in 4G

(Di mercoledì 25 dicembre 2019) Non ci sarà unS11 nel 2020, piuttosto unS20 portavoce di un nuovo corso delle cose per il produttore sudcoreano. La teoria sta circolando nelle ultime ore, per colpa o per merito, dell'informatore IceUniverse. Quest'ultimo ha chiarito che proprio a partire da gennaio, il brand storico ha intenzione di voltare pagina, fare davvero le cose in grande e proprio per questo la nomenclatura S20 (oltre ad essere in linea temporale con la prossima annata) dovrebbe segnare una sorta di spartiacque con il passato. Qualunque sia la nomenclatura della prossima serie di fascia alta, la notizia che ritroviamo sotto l'albero proprio oggi 25 dicembre è che il futuroS11/S20 (come dir si voglia) ha appena ottenuto una prima certificazione, rientrando nella lista BIS ossia del Bureau of Indian Standards. Per quanto nell'elenco non si faccia esplicito riferimento ...

