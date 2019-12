(Di mercoledì 25 dicembre 2019) Roma, 23 dicembre 2019 – È stato assegnato al soprano Olga Deed al tenore Luca, artisti lirici partenopei, del Teatro San Carlo e dell’Associazione Culturale Noi per Napoli, il“Remigio Paone”, giuntosua 3a edizione. La cerimonia si è tenuta presso il Grande Albergo Miramare di Formia (LT), lo scorso 15 dicembre, con l’organizzazione del Presidente della Associazione “La Magica”, Augusto Ciccolella, del Direttore Artistico Gaetano Cerrito e del maestro Giovanni Simone . Insieme ai due artisti, ambasciatori del bel canto lirico, dell’opera e della canzone classica partenopea e distintisi per la loro diffusione a livello nazionale ed internazionale, sono state premiate numerose personalità impegnate nella sanità, nella musica, nel teatro, nella ricerca, nell’imprenditoria e nello spettacolo come Gabriele ...

Leggi la notizia su kontrokultura

KontroKulturaa : Il Premio “Remigio Paone” va alla coppia lirica De Maio - Lupoli - - ilgiornaledicas : Il Premio “Remigio Paone” va alla coppia lirica De Maio – Lupoli - andreadeluca86 : RT @vnewsita: Il Premio “Remigio Paone” va alla coppia lirica De Maio – Lupoli -