Il Papa parla ai nuovi schiavi | Dio chiama migranti fuori dalle

(Di mercoledì 25 dicembre 2019)Francesco si rivolge agli "dell'oggi" nel giorno di Natale per dire loro che la Parola di Dio li"ad uscireprigioni". E cita le vittime della mancanza di pace in Medioriente, America Latina e Africa, i cristiani perseguitati, i sacerdoti rapiti ma in particolar modo si sofferma sui. Vittime, questi ultimi, dell'ingiustizia che li costringe ad attraversare mari trasformati in cimiteri e a subire torture e "abusi di ogni tipo" in campi di transito che in realta' sono lager. E questo "di fronte a muri di indifferenza". La Parola che ha guidato gli ebrei nel cammino dallatu' alla liberta', e continua are glidi ogni tempo, anche di oggi, ad uscireloro prigioni", ha detto avendo accanto i cardinali Renato Raffaele Martino, Presidente emerito del Pontificio Consiglio della Giustizia e della Pace e del Pontificio Consiglio della ...

