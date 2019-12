Il Papa alla messa di Natale | Dio arriva gratis

(Di mercoledì 25 dicembre 2019) Giovanna Stella L’omelia di Bergoglio nella Basilica di San Pietro ha radunato miglia di fedeli: "Gesù l'Altissimo si è fatto piccolo, per essere amato da noi" Ladella Notte dinella Basilica di san Pietro è iniziata alle 21:30 del 24 dicembre. Come da tradizione, all’inizio della celebrazione, Bergoglio ha scoperto la statua di Gesù bambino e l’ha baciata. "ci ricorda che Dio continua ad amare ogni uomo, anche il peggiore. A me, a te, a ciascuno di noi oggi dice: 'Ti amo e ti amerò sempre, sei prezioso ai miei occhi'", ha detto Bergoglio durante l’omelia. Nella basilica vaticana,Francesco fa la sua omelia davanti a migliaia di fedeli: "Stanotte l'amore di Dio si è mostrato a noi: è Gesù. In Gesù l'Altissimo si è fatto piccolo, per essere amato da noi. In Gesù Dio si è fatto Bambino, per lasciarsi abbracciare da noi. Ma, possiamo ancora chiederci, ...

