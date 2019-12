Il Natale triste di Parigi | dopo 216 anni niente messa nella Nôtre-Dame ferita

(Di mercoledì 25 dicembre 2019) Andrea Cuomo La cattedrale è un cantierel'incendio del 15 aprile scorso Celebrazioni a St-Germain l'Auxerrois. E nel tendone di un circo È unper, soffocata dagli scioperi, dalle biciclette su cui gli imbruttitissimi parisiens pedalano svelti perché il métro va a singhiozzo causa sciopero e gli autobus pure e i tassì non si trovano facilmente, e lo shopping natalizio è più moscio del solito. È un, però, soprattutto perché il cuore religioso della città, la cattedrale di, è chiusa per i lavoril'incendio dello scorso 15 aprile e non ospiterà la tradizionaledi. È la prima volta che accade dal 1803 e suregnava Napoleone Bonaparte, che il 2 dicembre dell'anno, il 1804,cattedrale barocca sull'Île de la Cité si fece incoronare Imperatore dei Francesi., nessuna processione, nulla ...

