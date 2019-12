(Di mercoledì 25 dicembre 2019) Anche l’Arsenal sulle tracce di Kalidou. La Premier si muove per i pezzi grossi del Napoli e il difensore è il pezzo più grosso. Secondo il Daily, anche i Gunners del neo-arrivato Arteta coltivano il sogno di portarein Inghilterra. Ma “l’Arsenal non ha i fondi per competere con il resto delle BIg Six inglesi. Arteta è stato avvertito dalla dirigenza che il mercato di gennaio non potrà essere molto dispendioso. Ma il Napoli sta prendendo il difensore Sead, e a north London sperano di poter sfruttare il giocatorecontropartita”. L'articolo Il: “Arsenal sucontropartita” ilNapolista.

Leggi la notizia su ilnapolista

napolista : Il Mirror: “Arsenal su #Koulibaly, offre Kolasinac come parziale contropartita” Secondo il tabloid anche i Gunners… - sportli26181512 : Arsenal, il retroscena su Arteta: Secondo quanto riferito dal Sunday Mirror Arteta ha... - Mugisha93586265 : RT @MirrorFootball: Mauricio Pochettino's prediction for Mikel Arteta at Arsenal -