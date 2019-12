(Di mercoledì 25 dicembre 2019) La decisione in una lettera inviata a Conte in cui avrebbe spiegato che secondo lui bisognava rivedere l’IVA per incassare i 2-3 miliardi che chiedeva per il suo ministero

Leggi la notizia su corriere

chedisagio : ?? Il ministro dell’Istruzione Fioramonti ha dato le dimissioni - matteosalvinimi : #Salvini: Stanno facendo arrabbiare tutti. Il ministro dell'Istruzione, quello della tassa sulle merendine, disse c… - AlePao31106152 : RT @Corriere: Lettera del ministro Fioramonti a Conte: «Lascio l’incarico» -