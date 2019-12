Il giorno del matrimonio | marito regala alla giovane moglie come portafortuna 100 chili

(Di mercoledì 25 dicembre 2019) Regalo veramente inconsueto che unsposo fasua donna neldelle nozze: ben 100di banconote. L’assurda vicenda è accaduta in Cina nella provincia di Zhejiang. Il ragazzo infatti, fra lo stupore degli invitati e con l’aiuto di ben 17 amici recapitasposa durante il rito matrimoniale centodi banconote per un valore di 8 milioni 888mila e 888yuan in beneauguranti cestini di vimini foderati di rosso colore simbolo del. Parliamo di un valore pari a circa 1,1 milioni di euro, ma al di là della cifra, decisamente importante, il gesto assume un valore simbolico ed anche romantico poiché ripete nel suo importo la cifra 8 che indica fortuna e buon auspicio. Certo, magariregalo di nozze, potrebbe essere considerato di dubbio gusto, ma la Cina con le sue usanze stravaganti, ci stupisce sempre! Considerando tra l’altro che la ...

