Il ‘Cristo deriso’ di Cimabue resterà in Francia | “E’ tesoro nazionale”

(Di mercoledì 25 dicembre 2019) Il ‘Cristo deriso’ diin. Il Governo gli ha assegnato lo status di ‘nazionale’. L’opera andrà al Louvre. PARIGI () – Una nuova possibile diatriba artistica tra Roma e Parigi. Dopo il famoso caso della ‘Gioconda’, al centro del contenzioso tra le due nazioni c’è il ‘Cristo deriso’ didestinato a restare innonostante la richiesta da parte dell’Italia di riportarlo nella nostra nazione. Il Governo transalpino ha dichiarato l’opera “nazionale” emettendo il divieto di esportazione. Per questo motivonel Paese per i prossimi 30 mesi in attesa di raccogliere i fondi per acquistarlo. Al termine di questo periodo sarà trasferito al Louvre, che conserva già la ‘Maestà’ sempre firmata dal pittore fiorentino. Il ...

