Il Cantante Mascherato | ecco come sarà la versione italiana

(Di mercoledì 25 dicembre 2019) Se ora nei promo de Ilsi canta -giustamente- "Who are you?", ovvero "Chi sei?", c'è anche chi si chiede "?". Il format sudcoreano The Masked Singer, infatti, al suo arrivo in Italia subirà qualche modifica rispetto allastatunitense, punto di riferimento per l'adattamento di numerose versioni europee già realizzate e di grande successo.Ora, tocca all'Italia:sappiamo, dal 10 gennaio 2020 su Raiuno andrà in onda la prima edizione, composta da quattro puntate, condotte da Milly Carlucci, che sui social network ha già iniziato a stuzzicare la curiosità del pubblico. Il programma prevede le esibizioni canore di otto personaggi famosi, totalmente ricoperti da altrettante maschere (saranno il Mastino napoletano, il Coniglio, l'Angelo, l'Unicorno, il Barboncino, il Leone, il Pavone ed il Mostro). Il ...

Leggi la notizia su blogo

Tony969696 : RT @VanityFairIt: I protagonisti di questo show in partenza il 10 gennaio sono personaggi del mondo dello spettacolo che si esibiscono cope… - Tony969696 : RT @IsaeChia: ‘#IlCantanteMascherato’, svelati i 4 giudici del programma: tra loro a sorpresa anche un’ex gieffina! - infoitcultura : «Il cantante mascherato»: come funziona il nuovo programma di Milly Carlucci -