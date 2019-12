(Di mercoledì 25 dicembre 2019) Idebuttano con il loro primosu Canale 5 Non c’è Natale senza panettone Con la loro comicità vecchio stile Ihanno regalato tante risate al pubblico che, con tanto affetto, li segue da decenni ormai. Tra le compagnie teatrali più pittoresche nei nostri confini, costituiscono uno dei pochi esempi del cosiddetto teatro en travesti. La fondazione risale addirittura al 1949, dalla sinergia tra i tre componenti: Luigi Cavalleri, Tony Barlocco e Felice Musazzi. Su Rete 4 verrà trasmesso il 26 dicembre in prima serata Non c’è Natale senza panettone, il loro primo, storico,. Ma chi è questo gruppo? I, come si intuisce facilmente dal nome, è una compagnia teatrale che propone le proprie piece in dialetto legnanese. Durante gli spettacoli sul palcoscenico propongono figure satiriche, riconducibili alla tipica corte lombarda. I tre membri provengono dalla ...

Leggi la notizia su kontrokultura

KontroKulturaa : I Legnanesi al film debutto: tutto quello che c’è da sapere - - Ambrapec : Non è Natale senza panettone, su Rete 4 il primo film tv de I Legnanesi - ilcorvo20 : Spettacolo: libro e film raccontano la storia della compagnia teatrale “I Legnanesi” -