I Am Jesus Christ riceve un nuovo trailer giusto in tempo per Natale

(Di mercoledì 25 dicembre 2019) Qualche giorno fa vi avevamo accennato une particolare titolo in via di sviluppo da parte del publisher PlayWay, ovvero I Am. Sì, proprio come indica il titolo, in questo gioco vestirete i panni di Gesù mentre si prodiga nell'aiutare le persone bisognose.Il gioco ha suscitato la curiosità di moltissime persone e per l'occasione, visto che oggi è, gli sviluppatori hanno pubblicato un breve video con le opinioni della stampa specializzata internazionale.Di I Amnon sappiamo ancora molto, se non una piccola descrizione che recita: "Puoi cercare di salvare il mondo come lui ha fatto, sei pronto a combattere contro Satana nel deserto, esorcizzare demoni e curare gli ammalati? O ancora placare il mare in tempesta?". Senza ulteriori indugi vi lasciamo al.Leggi altro...

Leggi la notizia su eurogamer

Eurogamer_it : Nuovo trailer per #IAmJesusChrist. - 19MIROH : comunque è stata... una delle esibizioni di miroh più belle, questo remix è stato bellissimo oddio sono morta e son… - Multiplayerit : I Am Jesus Christ, il simulatore di Gesù torna a mostrarsi con un nuovo trailer alla vigilia di Natale -