I 10 migliori film italiani del 2019

(Di mercoledì 25 dicembre 2019) Ilsta terminando la sua corsa. Che cosa resterà di questo anno cinematografico made in Italy? Quali sono stati iche hanno lasciato il segno? Ecco la classifica dei 10 titoli delda recuperare o rivedere : «Il primo re» di Matteo Rovere È uno deipiù riusciti e coraggiosi del. Matteo Rovere dopo Veloce come il vento non si smentisce. Peccato che il pubblico non abbia apprezzato fino in fondo: ilal box office ha raccolto poco più di 2 milioni di euro. Forse i sottotitoli in latino antico hanno spaventato. Alessandro Lapice e Alessandro Borghi sono perfetti. «Il traditore» di Marco Bellocchio Peccato che non sia in corsa per l’Oscar come migliorstraniero. Ildi Bellocchio è comunque da tenere in bacheca insieme all’interpretazione di Pierfrancesco Favino, nei panni del pentito di mafia Tommaso Buscetta. «Pinocchio» di Matteo ...

Leggi la notizia su gqitalia

vogue_italia : 23 anni, 18 film all'attivo, oltre a serie TV e spettacoli teatrali. Ecco i ruoli di #TimothéeChalamet che, a oggi,… - Podman712 : RT @GianniVEVO: I film migliori che ho visto quest'anno (non necessariamente usciti nel 2019): Border, Mandy, Midsommar, Glass, Suspiria, L… - FabrixOne : RT @GianniVEVO: I film migliori che ho visto quest'anno (non necessariamente usciti nel 2019): Border, Mandy, Midsommar, Glass, Suspiria, L… -