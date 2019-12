Hyundai - La nostra intervista a Marone Vallesi

(Di mercoledì 25 dicembre 2019) Nel corso dei primi undici mesi del 2019, laha immatricolato in Italia 46.255 vetture, con una quota pari a 2,49% del mercato. Ecco la, sales director dellaItalia.Potete tracciare un primo bilancio del 2019 per il settore auto aziendali? E quali previsioni fate per il 2020? Il settore delle auto aziendali è in profondo rinnovamento per via dei trend che stanno delineando il mercato ed è risultato in netto calo dopo mesi di incertezza legate al quadro macroeconomico: perde quota il motore diesel, crescono benzina e ibride, si affermano proposte interessanti come gli ibridi diesel-elettrico (anche mild hybrid), in grado di coniugare i benefici di unottima autonomia a quelli di consumi ed emissioni ridotte. Rispetto allo scorso anno, laha quasi raddoppiato i volumi dei veicoli ibridi facendo segnare un +45% a livello ...

