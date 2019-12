Guasto nell’erogazione idrica | a Pozzuoli è un Natale senz’acqua

(Di mercoledì 25 dicembre 2019) Tempo di lettura: 1 minuto(Na) – Unnelle tubature causato dai movimenti bradisismici ha lasciato diverse zone dinel giorno di. Già dalla giornata di ieri, nell’area del lungomare di via Napoli, ci sono stati numerosi problemi con l’erogazione. Operai, tecnici, funzionari e il dirigente sono tuttora al lavoro per ricercare il punto di rottura. “Una prima riparazione è stata effettuata – fa sapere il sindaco Vincenzo Figliolia via social – ma sono ancora in corso le attività per completare il ripristino. Non sarà un intervento breve”. L'articolo: aè unproviene da Anteprima24.it.

