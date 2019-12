(Di mercoledì 25 dicembre 2019) Doppioper: dopo l’ex suocera Jolanda anche un caro amico Un paio di settimane fa Al Bano Carrisi è stato colpito da un gravissimo, ovvero la perdita della madre 96enne Jolanda Ottino. In quell’occasione l’ex moglienon ha raggiunto Cellino San Marco per le esequie dell’ex suocera giustificandosi sudi non poter camminare. Tuttavia la cantante statunitense ha espresso dei bellissimi pensieri per la donna che per oltre 30 anni le ha fatto da seconda madre. Ora l’artista americana è stata colpita da un altro. Non si tratta di un parente, ma di una persona buddista che lei conosceva benissimo. Ildi cordoglio della cantante statunitense suDa qualche giornoe la quartogenitaJunior si trovano in Croazia. Infatti le due sono andate a trovare Cristel Carrisi e i suoi ...

Leggi la notizia su kontrokultura

KontroKulturaa : Grave lutto per Romina Power, il messaggio di addio su Instagram: 'Lui era amore...' [FOTO] - - katiasicily : Buongiorno Alessandro perdona la mia assenza ma purtroppo un grave lutto ha colpito poco tempo fa'la mia famiglia..… - pinole1960 : Anche a te carissimo @GianniJ08 Anche se per te, saranno giorni, TRISTISSIMI, dopo il grave lutto, subito, ma vedra… -