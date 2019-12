(Di mercoledì 25 dicembre 2019), dopo aver scelto, ha fatto un passo. Ecco che cosa è successoVip:, lei ci ripensa?dopo aver partecipato alde Fratello 16 di Barbara D’Urso è stato scelto come uno dei vip delVip spagnolo. In Spagna si è reso protagonista del reality, prima per le dichiarazioni su Ivana Icardi, poi per il rapporto particolare che l’ha avvicinato ad. La modella era impegnata e mamma di un bambino di pochi mesi. Tuttavia, questo non ha frenatoche, quando è stato eliminato, ha dichiarato di essersi innamorato di lei.ha vissuto settimane di confusione tra quello che la legava al suo compagno e padre di suo figlio e quello che sentiva per. Dopo un iniziale avvicinamento a Hugo Sierra, la modella ha poi ammesso di provare dei ...

Leggi la notizia su kontrokultura

KontroKulturaa : Gran Hermano Vip: doccia fredda per Gianmarco Onestini, Adara Molinero fa marcia indietro - - biancaylen : @balentinaaaa_1 gh>>> gran hermano KAKSKSKKDJDJD -